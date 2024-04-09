Если вы забыли, куда сохранили важный документ, файлы или личные данные, важно правильно уметь их отыскать в системе поиска своего ноутбука.

Часто мы пренебрегаем управлением файлами, особенно когда у нас много свободного места. Но как только нам нужно что-то найти, мы понимаем, что должны были быть более организованными. Чтобы помочь вам найти нужные файлы на компьютере под управлением Windows 10 и 11, мы подготовили несколько рекомендаций.

По умолчанию Windows индексирует файлы только в четырех каталогах: Документы, Изображения, Музыка, Рабочий стол, а также папки, созданные внутри них. Если вам нужно, чтобы поиск производился и в других местах, вы можете изменить этот параметр.

Откройте Настройки из меню "Пуск", затем перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность" > "Поиск в Windows". В разделе "Найти мои файлы" выберите "Классический", затем нажмите "Настроить места поиска" > "Изменить", чтобы добавить папки в список проиндексированных мест.

Также вы можете выбрать "Расширенный", чтобы включить в поиск весь ваш ПК.

Основы поиска файлов в Windows: На панели задач, справа от кнопки меню "Пуск", есть окно поиска или пиктограмма, с помощью которой можно начать поиск файлов. Просто введите часть имени файла, которую вы помните, и результаты начнут появляться.

Также вы можете начать поиск в меню "Пуск", открыв окно поиска.

Если вы хотите найти только недавно установленную программу или недавно открытый файл, нажмите кнопку меню "Пуск" на панели задач, и под заголовком "Рекомендуемые" вы увидите программы и файлы, к которым вы недавно обращались.

Поиск файлов в Проводнике: Для более расширенного поиска откройте "Проводник" и воспользуйтесь окном поиска в верхнем правом углу.

Обратите внимание, что ваше местонахождение в "Проводнике" имеет значение: поиск будет выполняться в папке, которую вы сейчас просматриваете, вместе с подпапками. Если вы хотите осуществить поиск на всем компьютере, сначала нажмите "Этот компьютер" на панели навигации слева. Введите имя файла, который вы ищете, и нажмите Enter. Соответствия будут появляться на экране по мере их нахождения.

Если вы не уверены в полном названии файла, вы можете использовать звездочку как подстановку, которая представляет любую комбинацию символов. Вы также можете использовать знак вопроса как однобуквенный подстановочный знак.

Еще одна хитрость – добавить расширение файла, если вы его знаете. Запустите поиск для *.jpg, и вы получите все файлы в формате JPEG в текущей папке вместе с ее подпапками. Вы можете применить те же самые подстановочные знаки к расширению после точки, если вам это нужно.

Также поддерживаются логические операторы. Если вы хотите еще больше отфильтровать поиск, обратитесь к пункту "Параметры поиска" в верхней части окна Проводника.

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