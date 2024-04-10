На своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить настоящий шницель, после которого вы забудете об обычных отбивных.
"Жареный, золотистый и хрустящий: самый вкусный рецепт шницеля, сохраняйте!", - советует победитель "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить идеальный шницель, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- корейка (на косточке) – 300 г
- 1 яйцо
- 2 ст.л муки
- сыр моцарелла – 30 г
- вяленые томаты - 15 г
- томатный соус – 40 г
- базилик - 3 листика
- томаты черри – 3 шт.
- панировочные сухари - 70 г
- соль, перец, специи к свинине
- масло подсолнечное - 100 мл
Сначала победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский хорошо отбивает мясо, добавляет соль, перец и любимые специи. Для хрустящей панировки сначала обваливаем отбитое мясо в муке, затем обмакиваем в яйцо, а в конце хорошо обваливаем в сухарях.
Жарим шницель на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. Обжаренный шницель победитель "Мастер Шеф" смазывает томатным соусом, сверху выкладывает вяленые томаты и кусочки моцареллы.
Отправляем мясо в разогретую до 200 градусов духовку и допекаем примерно 10 минут. Готовый шницель победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский украшает свежими томатами черри и листиками базилика.
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