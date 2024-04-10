Победительница второго сезона и экс-судья проэкта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать блюдо, которое делать очень просто и можно подавать как на завтрак, так и на обед, ужин.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- Масло с травами (со вкусом перца чили, базилика и томата)
- 1 небольшая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 болгарский перец
- 3 небольших помидора
- Соль
- Петрушка или кинза
Приготовление:
Обжарьте на растительном масле с травами мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте мелко нарезанный перец и жарьте овощи еще несколько минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Бланшируйте помидоры: залейте их кипятком на 20-30 секунд, затем слейте воду и залейте помидоры холодной водой. Снимите кожицу, удалите семена и мелко нарежьте мякоть.
Добавьте подготовленные помидоры к овощам и тушите их вместе 2-3 минуты.
"Мастер Шеф" Глинская поделилась, сделайте в овощах небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца, посолите. Продолжайте готовить шакшуку еще 4-5 минут, пока белки станут плотными, а желтки останутся редкими.
Посыпьте готовое блюдо мелко нарезанной петрушкой или кинзой, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Подавайте шакшуку с подсушенным хлебом.
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