Звезды "Мастер Шеф" Елизавета Глинская и Ольга Рябенко поделились рецептом десерта, который идеально подойдет для Пасхального и любого другого праздничного стола.

Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская, а также финалистка шоу Ольга Рябенко показали, как приготовить порционный десерт "Три молока".

Во-первых, чтобы приготовить идеальный бисквит, звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:

4 яйца

120 г сахара

120 г муки

5 г разрыхлителя

цедра одного апельсина

Для пропитки нам понадобятся 200 мл обычного молока, 200 мл кокосового молока и 150 г вареной сгущенки.

Также приготовим крем – для этого берём 300 мл сливок жирностью 30% и 150 г сыра маскарпоне. Кроме того, для декора звезды "Мастер Шеф" использовали кокосовую стружку.

Сначала звезды "Мастер Шеф" Глинская и Рябенко приготовили бисквит. Для этого блендером или в комбайне взбиваем в течение 7 минут яйца с сахаром и апельсиновой цедрой. После этого осторожно вмешиваем в яичную массу смесь муки с разрыхлителем.

Выкладываем тесто в разъемную форму (диаметр 18 см) и отправляем выпекаться 35 минут при 165 градусах. Готовый бисквит оставляем остыть, а затем ломаем его на кусочки размером примерно три на три сантиметра.

В сотейнике смешиваем ингредиенты для пропитки: молоко, кокосовое молоко и сгущенку. Ставим на огонь, доводим до однородности, а затем переливаем в миску, чтобы смесь быстрее остыла.

А маскарпоне со сливками звезды "Мастер Шеф" сбивают до стойких пиков – и крем готов.

Пропитываем кусочки бисквита молочной массой и выкладываем его в порционные стаканы, чередуя с кремом. Сверху снова выкладываем слой крема и посыпаем десерт "Три молока" кокосовой стружкой.

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