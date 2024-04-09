Бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить на завтрак вкусный перекус для всей семьи, который понравится каждому.

Победительница второго сезона и экс-судья проэкта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила полезный и вкусный завтрак, на который не надо тратить слишком много времени. Благодаря сочетанию данных продуктов вы точно останетесь сытыми.

Ингредиенты:

20 г овсяных отрубей

2 яйца

20 г сметаны

Соль

Масло для жарки

Начинка (сыр, рыба, авокадо, зелень, листья салата)

Приготовление:

В миске смешайте овсяные отруби, яйца, сметану и немного соли. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла для жарки.

Вылейте половину теста на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности, чтобы получился плоский овсяноблин.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, жарьте овсяноблин на среднем огне до золотистой корочки, переверните его и жарьте еще несколько минут с другой стороны.

Повторите процесс с оставшимся тестом, чтобы приготовить второй блин.

Пока готовятся блины, подготовьте начинку: нарежьте сыр, рыбу, авокадо и зелень, советует "Мастер Шеф" Глинская. Также кулинар подметила, подавать завтрак лучше, если разрезать блины пополам, так как они довольно плотные.

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