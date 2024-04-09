В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусные, яркие и полезные шпинатные блины.

Блинчики по этому рецепту готовятся еще проще обычных, получаются тоненькими и нежными.

на небольшую порцию теста для шпинатных блинов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

2 яйца

50 г шпината

2 г соли

1 г молотого черного перца

30 г муки

30 г растительного масла

80 мл молока

Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:

50 г крем-сыра

помидор - 40 г

1 авокадо

20 г рукколы

Также очень вкусно добавлять в начинку кусочки слабосоленого лосося.

Чтобы приготовить тесто для блинов, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает в чаше яйца, шпинат, муку, молоко, соль, перец, растительное масло и перебивает все блендером до однородности.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне примерно по 40 секунд с каждой стороны. Смазывать сковороду растительным маслом не нужно.

Каждый блин "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво надрезает до середины и условно делит на четыре части, выкладывая на одну крем-сыр, на вторую - слайсы помидора, на третью - авокадо, на четвертую - листочки рукколы. Складываем блин – и можно смаковать.

Ранее победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась своим рецептом шпинатных блинов. Нам понадобятся 2 яйца, 500 мл теплого молока, 200 г муки, 30 г растительного масла, 15 г сахара, 2 г соли, 100 г шпината, 100 мл теплой воды и 2 г разрыхлителя.

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