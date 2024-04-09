Используйте данные способы, чтобы использовать ноутбук в качестве роутера и настройте удобную вам точку доступа, если нет возможности использовать стандартное подключение.

Часто возникает необходимость подключить к интернету несколько устройств одновременно, когда доступ к сети есть только на ноутбуке. Для этого используется роутер, который передает Wi-Fi сигнал для смартфонов, планшетов и других устройств. Но что делать, если нет возможности установить роутер? Рассмотрим способы настройки ноутбука как роутера.

Установка подключения через "Мобильный хот-спот": нужно открыть меню "Пуск", перейти в "Параметры", выбрать "Сеть и Интернет" и активировать "Мобильный хот-спот".

Настройка мобильного хот-спот включает в себя установку имени и пароля для беспроводного соединения. В разделе "Совместное использование соединения" нужно выбрать "Ethernet" или другое подключение провайдера. После этого активируется функция "Разрешить использование моего интернет-соединения на других устройствах".

Настройка через командную строку:

Запустите командную строку от имени администратора.

Введите команду netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=название_сети key=пароль для создания новой точки доступа с заданным именем и паролем.

Затем введите netsh wlan start hostednetwork , чтобы начать трансляцию Wi-Fi сигнала.

Чтобы остановить трансляцию, используйте команду netsh wlan stop hostednetwork .

Использование внешних программ и приложений:

Скачайте и установите программу, которая позволяет использовать ноутбук как точку доступа Wi-Fi.

Запустите программу и выполните необходимые настройки (установите имя и пароль сети).

Активируйте точку доступа, чтобы начать трансляцию Wi-Fi сигнала.

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