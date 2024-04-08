Любомир отметил, что уже в 8:00 первого дня полномасштабной войны он находился на призывном участке и был призван в 109 батальон 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

Младший сержант Любомир из Ивано-Франковской области, известный под позывным Тайпан, участвовал в боевых действиях как во время Антитеррористической операции (АТО), так и после вторжения Российской Федерации на полном масштабе в Украину.

На Facebook - странице Ивано-Франковского ТЦК и СП он эмоционально высказался о тех, кто избегает призыва и мобилизации.

Отмечая свой путь военной службы, Любомир отметил, что уже в 8:00 первого дня полномасштабной войны он находился на призывном участке и был призван в 109 батальон 10 отдельной горно-штурмовой бригады. В первые месяцы войны он вместе со своими товарищами освобождал Киевскую и Житомирскую от российских войск, а затем был переброшен в Донецкую область, где и получил ранения.

"Я был готов к бою, потому что прошел АТО. Было тяжело смотреть на ребят. Они очень переживали. После первых боев у них тряслись руки, приходилось успокаивать, говорить, что это нормально, так должно быть. Понимал, что надо отстаивать свою страну, свою семью, родителей. Человеку бояться характерно, потому что это жизнь. На войне — очень страшно, но привыкает", — говорит младший сержант Любомир.

В результате тяжелого ранения, полученного от взрыва ракеты во время боевых действий, он попал в госпиталь и прошел лечение и реабилитацию. С тех пор Любомир служит в Надворнянском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

После лечения и реабилитации Любомира признали ограниченно пригодным, и его перевели в Надворнянский районный центр комплектования и социальной поддержки. Он отметил важность мобилизации для защиты Украины и выразил сомнение в отсутствии духа борьбы у некоторых граждан.

"К большому сожалению, очень много ухилянтов. Люди прячутся, боятся. Таким образом мы не сможем защитить страну. Людям надо идти защищать. Я считаю, это очень низко — прятаться", — говорит Любомир.

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