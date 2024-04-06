Жительница Херсона, Елена Потак, вместе со своей дочерью уехала в Одессу в феврале 2023 года. Там она научилась тактической медицине и присоединилась к Вооруженным силам Украины. Перед российским вторжением, Потак работала заместителем руководителя в одном из сетевых супермаркетов и являлась активной участницей готической субкультуры с 15-летнего возраста. Как сообщается в сюжете Суспільного, сейчас она выступает в роли старшей боевой медицины и инструктора по тактической медицине.

Важные события, перевернувшие жизнь Елены, начались 25 февраля 2022, когда она помогала собирать продукты для украинских военных, оборонявших Антоновский мост. Первоначально она занималась волонтерством, передавая необходимые вещи детям из дома ребенка, оказывала помощь херсонцам в нужде и активно участвовала в митингах. Тем не менее, после начала оккупации города русскими войсками, она начала беспокоиться о безопасности своей дочери и скрыла ее в покрытом месте в своем доме.

"У меня дом так построен, что есть пологая крыша, а под ней была ниша. Туда могла пролезть только дочь. Я позвонила своему бывшему мужу, он приехал и мы сделали Елизавете там укрытие. Дома мы с ней разговаривали, продумывали план, если что-то случается, как она выходит, через какое окно вылезает, чтобы это было для нее не травматично, как бежит и что делает. И тяжелее всего в этом всем было объяснить семилетней девочке, почему ей нужно бояться взрослых мужчин», — говорит Елена.

Во время оккупации Елена оставалась в Херсоне, где сталкивалась с вопросами российских военных о ее татуировке, в частности, тату по роману "Ведьмак". Один думал, что это националистическое тату, но другой россиянин тоже был фанатом "Ведьмака", поэтому женщину отпустили.

В феврале 2023 года, из-за проблем со здоровьем у дочери, уехала в Одессу. Работала администратором в реабилитационном центре, там познакомилась с волонтерами, начала изучать тактическую медицину и присоединилась к рядам ВСУ.

Сейчас Елена продолжает свою службу в ВСУ и активно помогает военным, организуя собрание для нужд армии. Она призывает женщин присоединиться к военной службе и считает, что они могут быть очень полезны на разных должностях, даже в тыловых секторах. Несмотря на тяжелые обстоятельства, она чувствует себя обязана принять участие в защите своей страны.

"По моему мнению, женщины не только должны иметь право, а должны собираться и идти воевать. Я не говорю лезть в окопы, по себе понимаю, есть моменты и женщины, которые это могут, а какие нет. Но на фронте много тыловых профессий, где женщина может быть очень полезна", - сказала военнослужащая.

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