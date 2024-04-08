Победительница второго сезона и экс-судья проєкту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусную закуску к столу для всей семьи. При этом такие пирожки не требуют много усилий.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 5 г пищевой соды
- Соль
- 300 мл кефира или айрана
- 50 г яйца (1 шт.)
- 30 мл рафинированного масла (для теста)
- Масло для жарки
Для начинки:
- 200-300 г зеленого лука
- 3 яйца
- Укроп
Приготовление:
Подготовка теста:
Смешайте муку с пищевой содой и солью, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
В большой миске смешайте кефир (или айран), яйцо, растительное масло, муку с солью и пищевой содой. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Глинская посоветовада, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, яйца и укроп. Еще раз перемешайте.
Жарка пирожков:
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте небольшие порции теста на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
Обязательно накройте сковороду крышкой, чтобы пирожки хорошо пропеклись и не слишком обсохли, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.
Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
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