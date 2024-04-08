Победительница второго сезона и экс-судья проєкту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусную закуску к столу для всей семьи. При этом такие пирожки не требуют много усилий.

Ингредиенты:

200 г муки

5 г пищевой соды

Соль

300 мл кефира или айрана

50 г яйца (1 шт.)

30 мл рафинированного масла (для теста)

Масло для жарки

Для начинки:

200-300 г зеленого лука

3 яйца

Укроп

Приготовление:

Подготовка теста:

Смешайте муку с пищевой содой и солью, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

В большой миске смешайте кефир (или айран), яйцо, растительное масло, муку с солью и пищевой содой. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Глинская посоветовада, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, яйца и укроп. Еще раз перемешайте.

Жарка пирожков:

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте небольшие порции теста на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Обязательно накройте сковороду крышкой, чтобы пирожки хорошо пропеклись и не слишком обсохли, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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