Этот вкусный салат по рецепту ресторатора и судьи «Мастер Шеф» Эктора Хименеса-Браво можно приготовить нависть вместо обычного ужина.

Рецепт салата, говорит Эктор Хименес-Браво, очень легкий и практичный, а само блюдо очень сытное.

«Это полноценное блюдо, не требующее гарнира. Подойдет для обеда или ужина», - отметил Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты для приготовления салата нужны следующие: отварная паста – 100 г; салат айсберг – 100 г, черри – 150 г, жареный бекон – 80 г, кукуруза – 100 г, красная фасоль – 100 г;, жареная курица – 150 г, авокадо – 1 шт, огурец – 1 шт, песто+масло 1 1 – 50 г.

Пасту нужно отварить, как указано на этикетке, поджарить бекон. Также поджарить курицу, нарезанную кубиками.

Рецепт сытного салата с курицей и макаронами.

Теперь нужно нарезать пополам помидоры черри, порвать салат айсберг, нарезать на одинаковые кубики огурец, а также нарезать авокадо.

Для того чтобы сделать соус необходимо просто соединить в одинаковых пропорциях песто и масло. Теперь осталось только соединить все ингредиенты в миске и заправить соусом.

Рецепт сытного салата с курицей и макаронами.

Хименес-Браво отметил, что такой салат можно трансформировать, в зависимости от своих желаний и вкусовых предпочтений.

«Супер! Сегодня приготовила этот салатик: отличные сочетания вкусов и ингредиентов! И легко и сытно»,

«Люблю такие блюда – и первое и второе в одном»,

«Ой, такой рекомендую делать с пастой, томаты свежие и сушеные, сыр фета или моцарелла, кедровые орешки и много руколы. Для соуса нужно оливковое масло, бальзамико, чеснок, перец, соль и прованские травы», - комментируют подписчики на странице Эктора Хименеса-Браво.

Рецепт сытного салата с курицей и макаронами.

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