Есть несколько программ, которые уже утеряли свою актуальность, поэтому следует знать, что именно необходимо удалить с вашего ПК.

Со временем использование множества программ, которые были актуальны когда-то, сейчас уже кажется не разумным. Поскольку часть приложений может не только утерять свою ценность, но и начнет вредить работе вашего ПК.

Раньше μTorrent был популярным инструментом для загрузки торрентов, но сейчас он загружен баннерами и предложениями перейти на версию Pro. При установке он также пытается установить дополнительное ПО, при скачивании через торрент нередко можно столкнуться с вредоносными программами и рекламой.

Другие, подобные торрент-клиенты могут скачать вам еще больше вирусов, которые не сразу можно заметить во время работы. Следует выбрать безопасный режим скачивания.

Так называемые приложения, что собирают драйверы и устанавливают вам их «пачками», могут быть бесполезны, так как Windows 10 и выше обычно правильно определяет и устанавливает драйверы самостоятельно.

WinRAR и WinZip: Целесообразность их покупки вызывает сомнения, так как Windows уже имеет встроенную функцию для работы с архивами. Покупать программы не обязательно.

Специальные программы, что удаляют вам приложения, игры, другие программы. В установке Revo Uninstaller и других «помощников» нет необходимости. Поскольку удалить все то, что вам уже не нужно на ПК вы можете и сами в разделе «Программы и компоненты».

Дефрагментаторы дисков вам тоже больше не нужны. На современных системах с SSD дефрагментация не требуется и может быть даже вредна для SSD.

"Установщики" и "обновители" программ: эти приложения могут подсовывать нежелательное ПО и раздражать рекламой.

Лишние браузеры: лучше иметь один браузер, чтобы избежать лишней загрузки системы. Особенно не стоит скачивать экспериментальные неизвестные браузеры с непротестированными функциями.

Fast Video Downloader и подобные программы: Могут загружать снимки и ролики из соцсетей, но также могут быть навязчивыми и показывать рекламу.

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