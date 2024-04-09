Есть несколько способов, которыми вы можете воспользоваться, чтобы решить проблему с невозможностью включить ваш ноутбук.

Почему возникает ошибка при повторной загрузке ноутбука и как её исправить? Иногда после завершения работы и попыток включить ноутбук повторно через какое-то время может возникнуть ошибка, приводящая к обрыву загрузки. В таких ситуациях важно определить причину проблемы и принять меры для её устранения.

Если система даже не начинает загружаться

В таких случаях экран с логотипом операционной системы не появляется, а вместо него отображается чёрный фон с различными ошибками.

Отключите периферийные устройства

Система может не загружаться из-за неисправности одного из подключённых устройств. Попробуйте отсоединить USB накопители, картридеры, принтеры, сканеры, камеры, микрофоны и прочую вспомогательную технику. После отключения перезагрузите компьютер. Если это не помогает, временно отключите клавиатуру и мышь, а затем снова нажмите на кнопку перезагрузки.

Проверьте статус загрузочного диска

В BIOS (программное обеспечение, управляющее загрузкой операционной системы) могли сбиться настройки загрузки. Перезагрузите компьютер и зайдите в настройки BIOS. Найдите раздел Boot (меню загрузки) и убедитесь, что диск с системными файлами Windows указан на первом месте в списке загрузки. Если нет, передвиньте его на самый верх. Сохраните изменения и перезагрузите компьютер. После этого проблема может быть устранена.

Сбросьте BIOS

Если предыдущие действия не помогли, возможно, в системе произошёл более серьёзный сбой. В таком случае выполните сброс BIOS. После этого файлы на накопителях и настройки Windows останутся нетронутыми, но вам придётся зайти в BIOS и настроить параметры времени и даты заново.

Если загрузка начинается, но Windows зависает, перезагружается или появляется синий экран

Загрузке Windows могут мешать некорректные обновления, ошибки в драйверах, а также сторонние программы и вирусы.

Попробуйте запустить систему в безопасном режиме. Он активирует только базовые компоненты Windows без лишних драйверов и программ. Если проблема в последних, то система запустится и вы сможете её почистить.

Если ничего не помогает, возможно, повреждены системные файлы Windows. Воспользуйтесь средствами восстановления Windows, чтобы попытаться восстановить их.

Если средства восстановления не помогают, остаётся переустановить Windows с помощью установочного диска или флешки. В процессе все данные на системном диске будут удалены, зато операционная система, скорее всего, заработает.

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