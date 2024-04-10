Следуя данным шагам, вы можете быстро проверить ваш ноутбук и решить проблему с пропавшим звуком на устройстве.

Если вы начали работу на вашем ноутбуке и обнаружили, что звук внезапно пропал, вам следует сразу же выяснить причины и не затягивать с решением проблемы. Есть несколько распространенных причин, по которым звук может отсутствовать на вашем ноутбуке.

1. Звук отключен. Несколько нажатий кнопки или даже кошка, идущая по клавиатуре, могут выключить звук, даже если вы этого не заметите.

Шаг 1: Чтобы проверить, выключен ли звук, посмотрите внизу справа на значок динамика на экране ноутбука. Если на значке есть кружок со сквозной линией, звук отключен.

Чтобы проверить, выключен ли звук, посмотрите внизу справа на значок динамика на экране ноутбука. Если на значке есть кружок со сквозной линией, звук отключен. Шаг 2: Щелкните по нему и откройте регулятор громкости.

Щелкните по нему и откройте регулятор громкости. Шаг 3: Нажмите на большой динамик слева, чтобы включить его. Возможно, рядом со значком динамика будет крестик, а не кружок с линией, проходящей через него, что означает, что звук выключен.

2. Проверьте приложения Иногда звук на ноутбуке работает, но в приложении, которое вы используете, звук отключен.

Шаг 1: Проверьте поле громкости и убедитесь, что кружок с линией рядом со значком динамика.

Проверьте поле громкости и убедитесь, что кружок с линией рядом со значком динамика. Шаг 2: Если есть, нажмите кнопку громкости, чтобы включить его.

3. Обновления Windows вызывают проблемы со звуком Перезагрузите систему. В большинстве случаев любые странные проблемы, вызванные ОС, можно исправить, перезагрузив компьютер. При перезагрузке ноутбука обновления будут установлены автоматически.

4. Обновление аудиодрайвера Проблемы с аудиодрайвером могут быть причиной отсутствия звука в динамиках ноутбука. Проверьте, требует ли ваш аудиодрайвер обновления. Есть много способов обновить аудиодрайвер, это не займет много времени. В первую очередь можно проверить на веб-сайте производителя вашего ноутбука.

5. Проверьте внешние аудиоподключения Убедитесь, что к порту линейного выхода ничего не подключено. Если вы используете внешние динамики, подключите их к порту линейного выхода.

6. Улучшение звука В панели управления вашего ноутбука и в звуковой секции улучшения могут привести к потере звука ноутбука. Отключите улучшение пространственного звука.

7. Обновления BIOS Проверьте обновления BIOS. Чтобы это сделать, перезагрузите ноутбук и войдите в меню настройки BIOS / UEFI. Убедитесь, что ваша звуковая карта включена в BIOS.

8. Ремонт динамиков ноутбука Проверьте свои динамики на исправность, возможно дело именно в них. Если вы не разбираетесь в технологиях, обратитесь в сервисный центр.

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