Ресторатор и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает приготовить вкусный и полезный завтрак, для которого понадобятся простые продукты и совсем немного времени.

Рассказывая об этом рецепте завтрака, а именно овсяных оладьях с бананом, Евгений Клопотенко предположил, что он может стать любимым, пишет Politeka.net.

«В этом рецепте я сделал несколько прекрасных штук: вместо сахара взял банан, муки будет минимально, потому что основа теста – полезная овсянка. То есть, по ингредиентам учел правила здоровья и доступности продуктов, но это все равно оладьи. Мягкие, сладкие и вкусные», – подчеркнул Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Ресторатор также порекомендовал, когда есть время готовить завтрак вместе с детьми.

Им будет очень интересно играть с вязким тестом, кроме того они изучат, как полезные продукты могут быть крутыми.

Рецепт полезного завтрака от Евгения Клопотенко.

Итак, рецепт таких овсяных оладий с бананом на завтрак очень простой. Сначала 200г плющенных овсяных хлопьев необходимо залить 200мл молока на 20 минут. Отдельно следует растолочь вилкой 1 банан.

«Тот, что почти коричневый, очень ароматный и сладкий», – поделился советом Клопотенко.

Когда хлопья впитывают молоко необходимо добавить 1 яйцо, 2ст.л. муки, 1ч.л. разрыхлителя, щепотку соли и банан.

Рецепт полезного завтрака от Евгения Клопотенко.

Смесь следует хорошо перемешать и жарить на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

«Вот и все. Полезное может быть вкусным. Когда есть мера, вкусная еда не вредит», - подчеркнул Евгений Клопотенко.

Рецепт полезного завтрака от Евгения Клопотенко.

Комментируя этот рецепт завтрака, подписчики отмечают, что выходит действительно вкусно.

«Готовила сегодня! Очень вкусно! И классная альтернатива овсяной утренней каше»,

«Мы сегодня сделали, очень вкусные - не ожидала такого результата»,

«Очень вкусные, но я добавила немного сахара!»,

«Делаю такие часто. А вместо банана можно добавить тертое яблоко и изюм, миндальное молоко. Овсянку беру и целую, и в виде муки. Сын очень любит такие оладьи» .

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