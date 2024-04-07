Знаменитый ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал еще один рецепт вкусного и полезного завтрака, который надолго наполнит энергией и подарит отличное настроение.

Эктор Хименес-Браво поклонник не только вкусных, но и полезных блюд. Особое место в его рационе занимает завтрак – он должен надолго наполнять энергией и питательными веществами, готовиться быстро и без лишних хлопот.

«Утро начинается не с кофе, а… с завтрака. Ведь кофе натощак это вредно», - говорит Эктор Хименес-Браво.

Известный ресторатор предлагает вместе с ним полакомиться на завтрак полезным и вкусным сэндвичем с яйцом.

Ингредиенты для завтрака нужны следующие: отварные яйца – 2 шт., авокадо спелый – 1 шт., горчица – 1 ч.л., сок лимона – 1/2 шт., соль и перец – по вкусу, рем-сыр – 30 г , хлеб, листья шпината, сыр чедер – 2 кусочка.

Ход приготовления завтрака по рецепту Эктора Хименеса-Браво следующий: сначала в миску добавляем яйца, очищенное авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-творог.

Рецепт быстрого завтрака от Эктора Хименеса-Браво.

Всю массу разминаем вилкой.

Теперь на хлеб выкладываем кусок сыра чедер, а затем начинку из яиц, авокадо и крем-сыра. Накрываем все листьями шпината и куском сыра, а сверху еще один ломтик хлеба.

Рецепт быстрого завтрака от Эктора Хименеса-Браво.

Рецепт быстрого завтрака от Эктора Хименеса-Браво.

Обжариваем сэндвич на сковороде до готовности. Перед подачей на стол хлебчик с начинкой разрезаем, чтобы удобнее было угощаться.

"Этот завтрак хочу каждый день!", - заверил Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Подписчики ресторатора оказались в восторге от рецепта:

«Уже попробовала, очень вкусно!»,

«Я еще немного чеснока добавляю! Вкуснятина!»,

«Спасибо за хорошее настроение»,

«Вкуснятина!»,

«Очень вкусно!» .

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