Среди них есть и очень оригинальный салат с пекинской капустой, шампиньонами и болгарским перцем, пишет Politeka.net.
Итак, ингредиенты для этого салата от Эктора Хименеса-Браво понадобятся следующие: пекинская капуста – 0,5 шт, шампиньоны – 15 шт, болгарский перец, соевый соус – 30 г., сахар – 0,5 ч.л., бренди – 20 г., морковь – 1 шт, креветки вареные – 100 г, имбирь сушеный – 1 ч.л., масло по вкусу, а также острый перец – 2 ст.л., кунжут, устричный соус.
Ход приготовления салата из пекинской капусты по рецепту Эктора Хименеса-Браво довольно простой.
Морковь необходимо натереть на крупной терке, а пекинскую капусту нашинковать. Шампиньоны режем ломтиками, а болгарский перец полосками.
Теперь на сковороде разогреваем масло и выкладываем болгарский перец, морковь и острый перец. Следующий шаг – добавляем имбирь и обжариваем на сильном огне румяность.
Добавляем на сковороду и грибы – тушим их до мягкости.
Последние шаги в приготовлении оригинального салата с пекинской капустой – добавляем в сковороду к ингредиентам бренди, сахар, соевый соус и перемешиваем. Также добавляем очищенные коктейльные креветки, устричный соус и даем блюду постоять на огне еще несколько минут.
Перед подачей на стол салат от Эктора Хименеса-Браво посыпаем кунжутом. Его можно немного поджарить на сухой сковороде.
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