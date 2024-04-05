Известный ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво знает множество рецептов вкусных, полезных, оригинальных салатов, в том числе и с пекинской капустой.

Среди них есть и очень оригинальный салат с пекинской капустой, шампиньонами и болгарским перцем, пишет Politeka.net.

Итак, ингредиенты для этого салата от Эктора Хименеса-Браво понадобятся следующие: пекинская капуста – 0,5 шт, шампиньоны – 15 шт, болгарский перец, соевый соус – 30 г., сахар – 0,5 ч.л., бренди – 20 г., морковь – 1 шт, креветки вареные – 100 г, имбирь сушеный – 1 ч.л., масло по вкусу, а также острый перец – 2 ст.л., кунжут, устричный соус.

Ход приготовления салата из пекинской капусты по рецепту Эктора Хименеса-Браво довольно простой.

Морковь необходимо натереть на крупной терке, а пекинскую капусту нашинковать. Шампиньоны режем ломтиками, а болгарский перец полосками.

Теперь на сковороде разогреваем масло и выкладываем болгарский перец, морковь и острый перец. Следующий шаг – добавляем имбирь и обжариваем на сильном огне румяность.

Добавляем на сковороду и грибы – тушим их до мягкости.

Последние шаги в приготовлении оригинального салата с пекинской капустой – добавляем в сковороду к ингредиентам бренди, сахар, соевый соус и перемешиваем. Также добавляем очищенные коктейльные креветки, устричный соус и даем блюду постоять на огне еще несколько минут.

Перед подачей на стол салат от Эктора Хименеса-Браво посыпаем кунжутом. Его можно немного поджарить на сухой сковороде.

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