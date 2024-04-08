Есть несколько способов, которые могут решить вашу проблему с зависанием ноутбука и улучшат его работу.

Если ваш ноутбук вдруг начал медленнее работать, долго загружает страницы или запускает игры, вполне возможно речь не в критичных ошибках системы, а в множественных запущенных фоновых программах. Тогда, как выявить программы, влияющие на скорость работы компьютера, и избавиться от проблемы?

Первый и, чаще всего, самый эффективный способ — перезагрузка компьютера. Часто это помогает сразу исправить ситуацию. Причина в том, что после перезагрузки активными остаются только базовые программы, освобождая память и уменьшая нагрузку на диск и процессор. Однако со временем они могут запуститься вновь.

Мы упомянули перезагрузку, хотя она кажется очевидной, потому что некоторые новички не выключают ноутбуки в течение недель. Для них этот совет будет полезен.

Причиной зависания также могут быть мессенджеры, игровые клиенты, музыкальные приложения и другие программы, которые загружаются вместе с Windows. Их можно отключить через диспетчер задач. После отключения ненужных программ перезагрузите компьютер.

Если компьютер все еще тормозит, можно попробовать найти причину в диспетчере задач. Перейдите на вкладку "Процессы" и посмотрите, какие процессы нагружают систему. Если какой-то процесс использует большое количество ресурсов, можно попробовать завершить его. Каждый процесс можно по названию вбить в поисковике и узнать, что он делает для системы.

Также стоит обратить внимание на возможные обновления системы или запланированные задания антивируса, которые могут быть причиной тормозов. В таких случаях можно приостановить обновление или сканирование на более удобное время.

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