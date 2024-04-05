Творожная паска с начинкой станет настоящим украшением пасхального стола и удивит гостей своим изысканным и необычным вкусом.

Этот рецепт творожной паски отличается от других своей шоколадной начинкой, пишет Politeka.net.

Итак, для приготовления творожной паски с начинкой понадобятся следующие ингредиенты: яйцо 1 шт, молоко 60 гр, мука 110 гр, разрыхлитель 9 гр, сливочное масло 30 гр, кисломолочный творог 125 гр, сахар или заменитель по вкусу.

Для начинки можно использовать шоколадную или шоколадно-ореховую пасту. Или приготовить начинку самому.

«Как вариант, на водяной бане растопить 60 гр шоколада из 60 гр сливок 33% жирности», – подсказала блоггер Александра, которая и поделилась рецептом творожной куличи с начинкой.

Рецепт потрясающей творожной паски с начинкой.

Ход приготовления следующий: за 30 минут до начала достаем все продукты из холодильника.

Затем к сливочному маслу добавляем сахар или заменитель, взбиваем до однородности, добавляем яйцо и продолжаем взбиваем. Далее добавляем молоко и творог и снова взбиваем. В последнюю очередь засыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем.

Выкладываем смесь в форму, разогреваем духовку до 150° и выпекаем 40 минут.

Также Александра рассказала секрет начинки. А именно, как ее добавить в паску.

«Здесь все очень просто», – заверила блоггер.

Рецепт потрясающей творожной паски с начинкой.

Сверху паски отрезаем серединку, будто крышечкой, дальше следует немного выбрать мякоть и вместо нее добавить начинку. А оставшейся крышечкой прикрываем.

«Сверху глазурь и все завуалировано. Красота готова», – рассказала секрет Александра.

Последние новости Украины:

Рецепт салата с морковью по-корейски и крабовыми палочками: приготовьте на Пасху.

Самая вкусная и без мяса: "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт воздушной пиццы.

Также напомним о рецепте вкусного пирога на йогурте.