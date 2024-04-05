Это правило регулируется согласно Порядку представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и статьи 6 Закона Украины.

Пенсии могут быть утрачены по ряду причин. Да, пенсионерам важно информировать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о любых изменениях в их жизненных обстоятельствах, чтобы избежать возможной потери пенсионных выплат.

Как сообщили в ПФУ , это касается изменений в документации и месте жительства, поскольку точные данные необходимы для правильного ведения пенсионного дела и исчисления выплат.

Украинские пенсионеры в течение 10 дней сообщить ПФУ о:

получение ID-карты вместо паспорта старого образца;

получение нового паспорта в случае утраты старика;

смену фамилии;

получение нового ИНН;

смену места постоянной регистрации;

выход на работу;

увольнение с работы.

Это правило регулируется согласно Порядку представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и статьи 6 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сообщить ПФУ об изменениях можно как лично, так и онлайн. Чтобы сделать это онлайн, нужно:

Войти на официальный сайт ПФУ посредством авторизации. Выбрать секцию "О пенсионном обеспечении". Создать заявление в разделе "Внесение изменений". Отправить заполненную форму в ПФУ.

Таким образом, пенсионеры могут легко и удобно обновлять свои данные, обеспечивая бесперебойное получение пенсионных выплат.

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