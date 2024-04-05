Пенсии могут быть утрачены по ряду причин. Да, пенсионерам важно информировать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о любых изменениях в их жизненных обстоятельствах, чтобы избежать возможной потери пенсионных выплат.
Как сообщили в ПФУ , это касается изменений в документации и месте жительства, поскольку точные данные необходимы для правильного ведения пенсионного дела и исчисления выплат.
Украинские пенсионеры в течение 10 дней сообщить ПФУ о:
- получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
- получение нового паспорта в случае утраты старика;
- смену фамилии;
- получение нового ИНН;
- смену места постоянной регистрации;
- выход на работу;
- увольнение с работы.
Это правило регулируется согласно Порядку представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и статьи 6 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Сообщить ПФУ об изменениях можно как лично, так и онлайн. Чтобы сделать это онлайн, нужно:
- Войти на официальный сайт ПФУ посредством авторизации.
- Выбрать секцию "О пенсионном обеспечении".
- Создать заявление в разделе "Внесение изменений".
- Отправить заполненную форму в ПФУ.
Таким образом, пенсионеры могут легко и удобно обновлять свои данные, обеспечивая бесперебойное получение пенсионных выплат.
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