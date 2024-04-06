Десять лет Наталья Челомбитко работала учителем украинского языка и литературы в школе, после чего полнстью изменила свою жизнь.

Боевая медикиня Наталья Челомбитко из одесской 126-й бригады территориальной обороны не только исполняет свои обязанности на передовой, но и творит стихи, посвящая их своим собратьям, жителям прифронтовых зон и погибшим в войне. В сюжете Суспільного поведали историю боевого медика.

Десять лет она работала учителем украинского языка и литературы в школе, после чего перешла на работу в Государственную уголовную исполнительную службу Украины. Даже на пенсии, в звании подполковника внутренней службы, она продолжала работать гражданским специалистом.

"Когда утром 24 февраля произошли первые взрывы, сначала я не могла поверить в то, что это действительно произошло. 25 февраля я уже пошла в ТРО, меня там встретили, нужны были люди, попросили прийти на следующий день. К тому времени вообще не хватало медиков и меня попросили. Сказали, что научат всему, что нужно", - рассказала она.

В настоящее время Наталья Челомбитко служит боевой медицинской работницей в 126-й бригаде территориальной обороны в Одессе. Кроме того, она учит военных и исполняет обязанности внештатного психолога в батальоне. Даже при ежедневных обстрелах ей удается творить стихи. Это увлечение она начала еще до начала войны, но первое военное стихотворение, "Гроза", появилось у нее в 2019 году.

По мнению женщины, у каждого украинца должно быть желание встать на защиту Родины.

"В этой войне невозможно победить без мировой поддержки. Война уже пришла в каждый дом, семью, поэтому мы должны сплотиться и быть вместе. Украинцы уже доказали всему миру, что мы можем себя защищать, дать отпор врагу и отстоять свою волю", - сказала она. военная.

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