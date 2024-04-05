Часто помогают заранее установленные программы на телефон, однако даже без них у вас есть шанс спасти смартфон.

В случае потери телефона у вас должен быть четкий план действий, чтобы иметь возможность вернуть утерянную технику. Особенно важно сохранить личные данные. Найти телефон, который был украден и выключен, может быть сложной задачей.

Чаще всего подготовиться к тому, что необходимо найти утерянный смартфон, помогают заранее установленные программы на нем. Однако именно поэтому они редко оказываются полезными, так как должны быть установлены до потери или выключения телефона.

Поскольку вы могли не делать этого, есть способы найти устройство даже в таком состоянии. У современных телефонов есть уникальный 15-значный идентификатор, называемый IMEI. С его помощью можно отследить телефон даже если он выключен.

Однако для этого потребуется обратиться в полицию. После подачи заявления сотрудники правоохранительных органов могут запросить информацию у провайдера, который имеет техническую возможность отследить устройство.

Помимо IMEI, который используется для отслеживания устройства в выключенном состоянии через сотового оператора, существуют другие способы найти украденный или потерянный телефон.

Для пользователей Android доступен сервис Google Find My Device (ранее Android Device Manager), который позволяет определить местоположение устройства на карте, издавать звуковой сигнал, удаленно блокировать устройство или даже стереть все данные с него.

Владельцы iPhone могут использовать функцию Find My iPhone, которая также позволяет отслеживать местоположение устройства, издавать звуковой сигнал, блокировать устройство или удалить данные с него.

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