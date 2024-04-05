По его мнению, существует риск, что недобросовестные ВЛК могут признавать пригодными в армию людей с большими проблемами со здоровьем.

Журналист и автор, бывший пленный у боевиков так называемой "ДНР", ныне военный армии Станислав Асеев поделился своими размышлениями о возможных последствиях отмены категории "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Асеев выразил осторожность на этот шаг, отмечая потенциальные коррупционные угрозы в процессе медицинского осмотра.

"Неизвестно, насколько объективно ВЛК будет оценивать людей, ограниченно пригодных и в какую сторону они это будут делать. Если будут они делать это с какой-то пользой, или все же по состоянию здоровья. Поэтому большинство собратьев, с которыми мы обсуждали это, относятся к этому скептически и с определенным недоверием", – отмечает Асеев.

Он также подчеркнул риск, что из-за недобросовестности комиссий в армию могут быть допущены лица с серьезными проблемами здоровья. Такое он уже видел на фронте.

"Эта ситуация уже есть в нашей армии, к сожалению. И, собственно, этот закон может это каким-то образом исправить, если опять же ВЛК будут подходить более объективно, а не так, как я видел это среди пути на фронт, скажем так"... Во-первых, я видел воина с недостатками зрения, которого записали в снайперы, это почти анекдот.Во-вторых, я столкнулся с людьми, уже когда лежал в больнице, у них брали анализ крови и обнаруживали гепатит. выявить ВЛК, а не когда они попали в "учебку", – говорит Станислав Асеев.

В Украине отменили категорию "ограниченно подходящий" для службы в армии, в результате чего мужчины, имевшие этот статус, должны снова пройти медосмотр.

Источник: Радио Свобода.

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