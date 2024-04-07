Победительница второго сезона и экс-судья проєкту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать довольно простую, но оригинальную закуску к столу.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 100 г яиц (2 шт)
- 180 г муки
- соль
Для начинки:
- 200 г куриного фарша
- 1 луковица
- соль (по вкусу)
- перец (по вкусу)
- масло (для жарки)
- 300 г грибов
Приготовление:
Картофель очистите, сварите в подсоленной воде до готовности, затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде. Разомните картофель в пюре, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте в пюре яйца, муку и соль. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте к нему фарш и обжаривайте, помешивая, до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для жареных грибов лук также мелко нарежьте и обжарьте на масле. Добавьте нарезанные грибы и обжаривайте до готовности. Посолите по вкусу.
На столе посыпьте муку, сформируйте из теста галушки, в середину каждой положите начинку из фарша и грибов, аккуратно скатайте галушки.
Галушки выложите в кипящую подсоленную воду и варите до всплывания, советует "Мастер Шеф" Глинская. Готовые галушки аккуратно выньте из воды, дайте стечь лишней воде.
Подавайте картофельные галушки с курицей и грибами горячими.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.