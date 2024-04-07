Бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить данную вкусность для всей семьи.

Победительница второго сезона и экс-судья проєкту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать довольно простую, но оригинальную закуску к столу.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

100 г яиц (2 шт)

180 г муки

соль

Для начинки:

200 г куриного фарша

1 луковица

соль (по вкусу)

перец (по вкусу)

масло (для жарки)

300 г грибов

Приготовление:

Картофель очистите, сварите в подсоленной воде до готовности, затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде. Разомните картофель в пюре, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте в пюре яйца, муку и соль. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.

Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте к нему фарш и обжаривайте, помешивая, до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для жареных грибов лук также мелко нарежьте и обжарьте на масле. Добавьте нарезанные грибы и обжаривайте до готовности. Посолите по вкусу.

На столе посыпьте муку, сформируйте из теста галушки, в середину каждой положите начинку из фарша и грибов, аккуратно скатайте галушки.

Галушки выложите в кипящую подсоленную воду и варите до всплывания, советует "Мастер Шеф" Глинская. Готовые галушки аккуратно выньте из воды, дайте стечь лишней воде.

Подавайте картофельные галушки с курицей и грибами горячими.

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