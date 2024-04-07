Победительница второго сезона и экс-судья проєкту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать довольно простую, но оригинальную закуску к столу.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 100 г яиц (2 шт)
  • 180 г муки
  • соль

Для начинки:

  • 200 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • соль (по вкусу)
  • перец (по вкусу)
  • масло (для жарки)
  • 300 г грибов

Приготовление:

Картофель очистите, сварите в подсоленной воде до готовности, затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде. Разомните картофель в пюре, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте в пюре яйца, муку и соль. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.

Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте к нему фарш и обжаривайте, помешивая, до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для жареных грибов лук также мелко нарежьте и обжарьте на масле. Добавьте нарезанные грибы и обжаривайте до готовности. Посолите по вкусу.

На столе посыпьте муку, сформируйте из теста галушки, в середину каждой положите начинку из фарша и грибов, аккуратно скатайте галушки.

Галушки выложите в кипящую подсоленную воду и варите до всплывания, советует "Мастер Шеф" Глинская. Готовые галушки аккуратно выньте из воды, дайте стечь лишней воде.

Подавайте картофельные галушки с курицей и грибами горячими.

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