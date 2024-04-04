По словам мужчины, из-за многочисленных контузий он не может нести службу на передовой, поэтому служит во втором отделе Ужгородского РТЦК и СП.

Александр, известный под позывным "Ушу", военнослужащий Вооруженных сил Украины, который в настоящее время проходит службу в Ужгородском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Его история была опубликована в Закарпатском ОТЦК.

Александр начал свой военный путь в 2017 году, начав с контракта в 72-й отдельной механизированной бригаде. После трех лет службы там он набрал опыт и перешел в состав 15-го отдельного горно-штурмового батальона. Он признает, что, хотя испытывал испытания во время боевых действий, он не ожидал столкнуться с такими испытаниями и переживаниями, которые сейчас приходится переносить.

Александр считает, что те, кто совершает нападения на Украину, бесчеловечны, и они должны быть изгнаны из страны. Он подчеркивает, что тяжелее всего ощущать на фронте потерю своих товарищей по оружию, это тяжелая боль, не всегда с ним.

"Это изверги, просто изверги, которых надо выгонять из Украины и отгораживаться от них. Тяжелее всего на фронте — потеря собратьев. Это тяжелая боль, которая всегда со мной. Но нужно защищать нашу Украину. Это наш дом", — говорит Александр.

Из-за полученных контузий Александр не может участвовать в боевых действиях на передовой, поэтому он сейчас находится во втором отделе Ужгородского РТЦК и СП. Он утверждает, что его собратья из ТЦК также прошли через бои.

"Уверяю вас — со мной служат собратья, которые также как и я прошли бои, получили ранения, контузии. Отдали свое здоровье ради нашей Украины. И сейчас делают все, что могут для победы, но уже здесь, в тылу", – добавил Ушу.

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