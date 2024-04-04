Если не заряжать ноутбук правильно, совсем скоро вы можете ожидать того, что аккумулятор выйдет из строя.

Существует много разных убеждений относительно того, как заряжать ноутбук , когда его нужно заряжать или даже где его следует заряжать.

Батарея ноутбука не прослужит вам вечно; мы все это знаем. Однако есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить более долгую службу аккумулятора.

Совет №1. переверните ноутбук и осторожно дуйте на заднюю часть 10-15 минут каждый день, чтобы он охладился Большинство людей не замечает этого. Избыток тепла вреден не только для процессора (и колен), но и для аккумулятора. Горячая батарея испортит здоровье гораздо быстрее холодной. Лучше всего держаться подальше от тепла при использовании ноутбука, но это также важно, когда речь идет о хранении ноутбука. Лучший способ хранения аккумулятора – это холодная температура. Если вы храните свой ноутбук при температуре 32-55 градусов и используете его каждый день, аккумулятор потеряет всего 4% своего общего заряда через 3 месяца. Напротив, если вы храните ноутбук при температуре 80-100 градусов при ежедневном использовании, аккумулятор потеряет 20-30 процентов своего общего заряда. Помните: вы не оставите свою собаку или ребенка в горячей машине. Так что не делайте этого и со своим ноутбуком. Старайтесь заряжать ваш ноубук правильно.

Совет №2 – не оставляйте его полностью заряженным Вы когда-нибудь слышали о правиле 40/80? Это больше относится к аккумуляторам на основе никеля, говоря, что вы должны поддерживать заряд между 40% и 80%. Хотя говорят, что это правило не касается новых литий-ионных аккумуляторов, оно все еще прекрасное руководство. Если возможно, держите его в этом диапазоне, чтобы продлить его жизнь как можно дольше. И если вы зарядите его до 100%, не оставляйте его включенным в розетку . Это то, что делает большинство из нас, но это еще одна вещь, которая ухудшит здоровье вашей батареи.

Совет №3 – выполняйте неглубокий разряд Правильно заряжать ноутбук – это целая наука. Вместо того чтобы постоянно разряжаться до 0%, литий-ионные батареи лучше всего работают, когда вы немного разряжаете их, а затем немного заряжаете. Исследования показывают, что разряды до 50% лучше для длительных сроков службы аккумулятора, чем, скажем, небольшие разряды до 90% или большие разряды до 0% (поскольку 50% разряды обеспечивают наилучшее количество циклов использования соотношения).

Совет № 4 – полностью разряжайтесь раз в месяц (это может показаться противоречивым, но выслушайте нас.) Важно не только правильно заряжать ноутбук, но и разряжать. Хотя литий-ионные батареи не следует разряжать регулярно, большинство современных батарей являются так называемыми "умными батареями", что означает, что они могут сообщить вам, сколько времени у вас осталось до разрядки аккумулятора (например, "осталось 2 часа 15 минут"). Эта функция может быть неправильно откалибрована после многих неглубоких разрядов. Поэтому производители рекомендуют полностью разряжать аккумуляторы раз в месяц, чтобы убедиться, что это остается правильным.

Итак, чтобы правильно заряжать ноубук нужно знать всего несколько нюансов.

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