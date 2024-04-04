Военный Леонид Маслов подверг критике военнообязанных, которые не идут на службу и предупредил, что с ними будет, если россия победит.

Леонид Маслов, командир отделения в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, резко высказался в отношении мужчин, избегающих службы в армии. В своем сообщении на Facebook Маслов отметил, что он не имеет целью ставить в оппозицию тех, кто уже служит, и тех, кто избрал другой путь.

Впрочем, он подчеркнул, что избегающие мобилизации лица сознательно не регистрируются, уклоняются от официального труда, игнорируют официальные сообщения или выезжают за границу, являются людьми, которые выбирают путь минимизации рисков для себя, избегая выполнения своего конституционного долга.

Маслов утверждает, что государство и законодатели не создают достаточной основы для общественного осуждения таких лиц. Он подчеркивает необходимость ужесточения мобилизационных мер и призывает к созданию условий, где уклоняющиеся будут ощущать на себе последствия своих действий, включая работу в штрафбатах или трудовых лагерях, направленных на обеспечение победы.

"Нет ничего хуже для государства, чем поощрение ухилянтов, в том числе путем создания для них атмосферы безнаказанности. Место уклоняющихся - концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу. Однако уклоняющиеся в Верховной Раде не могут даже отменить". повестки и увлечения людей на улицах, установив единую для всех «перепись населения» и санкции за несостояние на учете», - отмечает военный.

Критика Маслова также направлена ​​на законодателей, которые, по его мнению, уходят от ответственности за закрытие лазейок для уклонения от службы и не обеспечивают должного преследования за нарушение. Он подчеркивает, что без решения этой проблемы ситуация может привести к критическому снижению численности обороноспособных сил страны.

В заключение Маслов предупреждает, что игнорирование проблемы может иметь серьезные последствия не только для армии, но и для страны в целом, призывая к необходимости подкрепления военных сил.

"Вас все равно призовут в армию, при чем сделают пушечным мясом. Только это будет уже армия РФ, предназначенная для захватнической войны со всем миром, войны за перераспределение достижений человечества в пользу варваров", - резюмировал командир отделения 92-й ОШБр Леонид Маслов .

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