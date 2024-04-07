На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовить чесночные крылышки, которые подойдут как к обеду, так и к ужину.
Ингредиенты:
- 500 грамм куриных крыльев
- 2 шт лука
- 30 грамм чеснока
- 50 грамм воды
- 30 грамм картофельного крахмала
- 1 чайная ложка чили
- 1 чайная ложка карри
- Сушеный зеленый лук
Инструкции:
Разрежьте куриные крылья на две части. Очистите и порубите шалот и чеснок, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В блендере смешайте лук, чеснок и воду до получения гладкой пасты. Потом в большой миске смажьте куриные крылья с чесночной пастой, чили, карри и хорошо перемешайте. Дайте промариноваться в течение 15-20 минут.
После обваляйте каждое крыло в картофельном крахмале. Разогрейте мультипечь или печь до 180 градусов, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите крылья на противень, выстиланный пергаментом, и запекайте 18 минут, переворачивая их каждые восемь минут.
Готовые крылья должны быть золотистыми и хрустящими снаружи, а мягкими внутри. Не переусердствуйте с температурой приготовления.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, подавайте куриные честничные крылышки, посыпанные сушеным зеленым луком, с овощным салатом или грильованными овощами.
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