Сырники достаточно капризные, ведь они могут пригореть или развалиться. Выйти слишком жесткими, кислыми или чрезмерно мягкими и сладкими.
Фудблогер Ирина Лагошняк рассказала не только рецепт лучших сырников, но и раскрыла нюансы, как готовить это блюдо так, чтобы избежать популярных ошибок.
Для приготовления сырников необходимы следующие ингредиенты: 200г творога, 1 желток, 1ст.л. сахара (15-20г), щепотка соли, 10-15г муки + мука для формирования сырников, 1ст.л мака – но этот ингредиент не обязателен.
Как приготовить удивительные сырники на завтрак.
Ход приготовления сырников очень простой: прежде всего следует соединить все ингредиенты и замешать тесто – оно не должно быть жидким. Раскатать колбаску и разделить на равные части. Сформировать сырники.
«Я делаю с помощью стаканчика. С сердечками нужно немного заморочиться (ножом вырезала клин и немного подрезала бока ножом, а затем пальцами закругляла)», - рассказала фудблогер о ходе приготовления сырников.
Жарить сырники следует на медленном огне.
«Вторая сторона под крышкой», – советует фудблогер.
Как приготовить удивительные сырники на завтрак.
Также кулинар рассказала секреты, которые помогут достичь идеальной консистенции и формы готовым сырникам.
«9% творог не очень подходит для сырников, при жарке они начнут терять форму, лучше брать 5% или меньше. Сыр не должен быть слишком влажным, но и не должен быть сухим, зерна должны легко растираться пальцами», – говорит Ирина.
Фудблогер также рассказала, что не добавляет в сырники белок – от него дополнительная влага, а значит, потребуется больше муки.
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«Не нужно добавлять много сахара, от сахара появляется лишняя влага и сырники также могут потерять форму. Лучше уж готовые сырнички смаковать с чем-нибудь сладеньким. Не пробиваю массу блендером, замешиваю ложкой или руками. Если начать пробивать, масса станет редкой, а это нам не нужно», - рассказала Ирина.
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