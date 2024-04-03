Сырники – одно из самых популярных блюд на завтрак, но для того, чтобы оно получилось действительно идеальным, следует знать несколько простых секретов.

Сырники достаточно капризные, ведь они могут пригореть или развалиться. Выйти слишком жесткими, кислыми или чрезмерно мягкими и сладкими.

Фудблогер Ирина Лагошняк рассказала не только рецепт лучших сырников, но и раскрыла нюансы, как готовить это блюдо так, чтобы избежать популярных ошибок.

Для приготовления сырников необходимы следующие ингредиенты: 200г творога, 1 желток, 1ст.л. сахара (15-20г), щепотка соли, 10-15г муки + мука для формирования сырников, 1ст.л мака – но этот ингредиент не обязателен.

Как приготовить удивительные сырники на завтрак.

Ход приготовления сырников очень простой: прежде всего следует соединить все ингредиенты и замешать тесто – оно не должно быть жидким. Раскатать колбаску и разделить на равные части. Сформировать сырники.

«Я делаю с помощью стаканчика. С сердечками нужно немного заморочиться (ножом вырезала клин и немного подрезала бока ножом, а затем пальцами закругляла)», - рассказала фудблогер о ходе приготовления сырников.

Жарить сырники следует на медленном огне.

«Вторая сторона под крышкой», – советует фудблогер.

Как приготовить удивительные сырники на завтрак.

Также кулинар рассказала секреты, которые помогут достичь идеальной консистенции и формы готовым сырникам.

«9% творог не очень подходит для сырников, при жарке они начнут терять форму, лучше брать 5% или меньше. Сыр не должен быть слишком влажным, но и не должен быть сухим, зерна должны легко растираться пальцами», – говорит Ирина.

Фудблогер также рассказала, что не добавляет в сырники белок – от него дополнительная влага, а значит, потребуется больше муки.

⠀

«Не нужно добавлять много сахара, от сахара появляется лишняя влага и сырники также могут потерять форму. Лучше уж готовые сырнички смаковать с чем-нибудь сладеньким. Не пробиваю массу блендером, замешиваю ложкой или руками. Если начать пробивать, масса станет редкой, а это нам не нужно», - рассказала Ирина.

Последние новости Украины:

Ольга Сумская показала, как оригинально приготовить яичницу на завтрак.

Гениальный рецепт быстрого завтрака, который не надоест: сочетание пользы и вкуса.

"Мастер Шеф" Ярославский показал, как приготовить соленые сырники.