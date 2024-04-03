Скоро Пасха, и этот рецепт поможет испечь пышной и ароматной паски, вкус которой обязательно напомнит о беззаботном и светлом детстве.

Паска, как в детстве – именно так говорит об этом рецепте фудблогер Ирина Лагошняк.

Она классическая, пышная, сдобная.

Итак для приготовления классической паски, как в детстве нужны следующие ингредиенты (на 4 средние паски): 250мл молока, 50г свежих дрожжей, 90г мука «1», 8желтков, 2 белка, 1 стакан сахара(200-220 г) 600 муки "2", 1/2стакана сметаны (150г), 100г масла 82%, цедра лимона, 200г изюма.

«Я всегда готовлю двойную порцию, в результате получается 10 разного размера пасок», - отметила фудблогер на своей странице в Инстаграм.

Рецепт паски, как в детстве.

Процесс приготовления паскикулинар показала в видео, а также кратко прокомментировала. Итак, готовим опару: теплое молоко 100мл+ дрожжи+ муку «1».

Рецепт паски, как в детстве.

Затем желтки и сахар нужно взбить. Также взбить белки. К взбитым желткам следует добавить оставшееся молоко, опару, взбитые белки и постепенно добавлять муку «2». Все вымешать до однородного теста. Добавляем сметану, растопленное масло, цедру лимона, изюм.

Ставим тесто для паски на 2-3 часа в тепло.

Рецепт паски, как в детстве.

Рецепт паски, как в детстве.

Следующий шаг – тесто необходимо разложить по формам, смазанным маслом (на 1/3), затем поставить на 30 мин в тепло и смазать белком.

Последний шаг в приготовлении паски, как в детстве – ставим тесто в духовку 190' на 30 мин.

«Программа «верх-низ», - добавила фудблогер, подчеркнув, что этот рецепт паски вкусный и «совсем не хлопотно».

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