Сырная паска – это праздничное пасхальное блюдо, которое готовят на основе мягкого кисломолочного сыра, с добавлением изюма или цукатов.

Скоро Пасха, поэтому хозяйки уже просматривают свои рецепты, планируя готовить паску, или ищут новые, делятся своими секретами и опытом в соцсетях.

Своим рецептом сырной паски решила поделиться и блоггер Елена Мудрая.

«Предлагаю вам рецепт сырной паски, которая готовится максимально просто. Ее фишка в том, что тесто вообще не нуждается в вымешивании, только миксером в начале. А результат 10 из 10», – заверила Елена.

Ингредиенты для приготовления творожной паски нужны следующие. Для опары: Молоко – 70 мл, Мука пшеничная – 2 ст.л., Сахар – 1 ст.л., Дрожжи сухие – 5. Для основного замеса: яйца куриные – 2 шт., яичный желток – 1 шт., соль- щепотка, сахар – 130 г, ванильный сахар – 1 ч.л., масло сливочное – 50 г, изюм – 100 г, творог – 250 г, куркума – 0,5 ч.л., мука пшеничная – 270 г.

Рецепт творожной паски.

Для приготовления опары смешиваем дрожжи, молоко, сахар и муку. Хорошо перемешиваем, накрываем плёнкой и оставляем в теплом месте на 15-30 минут.

"Как увидите, что опара выросла - готово" - отметила хозяйка.

Пока поднимается опара Елена предлагает приготовить основу для теста. Для этого яйца и желток взбиваем с сахаром, солью, ванилином в пышную массу. Добавляем перетертый через сито сыр и куркуму, перемешиваем.

Рецепт творожной паски.

Рецепт творожной паски.

Следующий шаг – добавляем к тесту опару и перемешиваем миксером. Теперь очередь муки.

«Добавляйте ее понемногу и сбивайте миксером. Добавьте в тесто изюм или цукаты, хорошо перемешайте. Накрывайте тесто пленкой и ставьте в теплое место на 1,5 – 2 часа», - рассказала Елена ход приготовления творожной паски.



Когда тесто подошло, разложите его по формам на 1/3. Поставьте формы еще на 30–40 мин в теплое место.

"Я ставила в духовку на 50 градусов на 30 минут. Когда тесто в формах поднялось, я включила 180 градусов и выпекала 30-40 минут», – рассказала фудблогер.

Вот и все, творожная паска готова. По желанию, ее можно украсить глазурью.

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