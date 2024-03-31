Експерт розрахував, що цього року для приготування 3-4 пасок потрібно заплатити більше, адже ціни зросли.

Ціни на продукти зросли з моменту повномасштабної війни. Тому не дивно, що через це також зросли ціни на товари "Великоднього кошика". Про це повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка та розрахував, скільки доведеться викласти.

Експерт розрахував, що цьогоріч для приготування 3-4 пасок знадобиться приблизно 239,34 гривні, що на 1,4% більше, ніж у минулому році і на 28% більше, ніж у 2022 році, без врахування вартості електроенергії. Він також відзначив, що ціни на інгредієнти для виготовлення пасок на даний момент складаються наступним чином:

Борошно - 23,23 гривні за кілограм.

Вершкове масло - 72 гривні за 200 грам.

Молоко - 39 гривень за пів літра.

Яйця - 46 гривень за 8 штук.

Сухі дріжджі - 13 гривень за 12 грам.

Родзинки - 39 гривень за 200 грам.

Цукор - 8,6 гривні за 300 грам.

Цукрова пудра - 6,5 гривні за 100 грам.

Ванілін - 7,1 гривні за пакетик.

Щодо загальної ціни на традиційні продукти для великоднього кошика, то їхня вартість за рік зросла незначно.

Ціна свинини, що є популярним видом м'яса серед українців, зросла на 4% порівняно з минулим роком. Ціни на свинячий ошийок зросли на 13% і становлять 236 гривень за кілограм, лопатка подорожчала на 5% і коштує 162 гривні за кілограм, а грудинка подорожчала на 6% і тепер вартує 160 гривень за кілограм.

У холодний період року ціни на яйця не перевищували 65 гривень за десяток. В середньому, ціни в супермаркетах складають від 56 до 59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж у минулому році.

Джерело: 24 Канал.

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