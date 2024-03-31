Эксперт рассчитал, что в текущем году для приготовления 3-4 куличей понадобится заплатить больше, ведь цены выросли.

Цены на продукты выросли с момента полномасштабной войны. Поэтому неудивительно, что из-за этого также выросли цены на товары "Пасхальной корзины". Об этом сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка и рассчитал, сколько придется выложить.

Эксперт рассчитал, что в текущем году для приготовления 3-4 куличей понадобится примерно 239,34 гривны, что на 1,4% больше, чем в прошлом году и на 28% больше, чем в 2022 году, без учета стоимости электроэнергии. Он также отметил, что цены на ингредиенты для изготовления куличей на данный момент складываются следующим образом:

Мука – 23,23 гривны за килограмм.

Сливочное масло – 72 гривны за 200 грамм.

Молоко – 39 гривен за пол литра.

Яйца – 46 гривен за 8 штук.

Сухие дрожжи – 13 гривен за 12 грамм.

Изюм – 39 гривен за 200 грамм.

Сахар – 8,6 гривны за 300 грамм.

Сахарная пудра – 6,5 гривны за 100 грамм.

Ванилин – 7,1 гривны за пакетик.

Что касается общей цены на традиционные продукты для пасхальной корзины, то их стоимость за год выросла незначительно.

Цена свинины, являющейся популярным видом мяса среди украинцев, выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. Цены на свиную ошейку выросли на 13% и составляют 236 гривен за килограмм, лопатка подорожала на 5% и стоит 162 гривны за килограмм, а грудинка подорожала на 6% и теперь стоит 160 гривен за килограмм.

В холодный период года цены на яйца не превышали 65 гривен за десяток. В среднем цены в супермаркетах составляют от 56 до 59 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

Источник: 24 Канал .

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