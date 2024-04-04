Иногда мы можем даже не замечать, что наши регулярные повадки выводят наш ноутбук из строя.

Если вы не будете соблюдать правила пользования ноутбуком , он очень быстро выйдет из строя и будет готов отправиться на помойку. Итак, всем нам нужно знать, какие именно действия ускоряют его поломку. По нашей вине ноубук может перегреваться и замедляться в работе. Politeka расскажет, каких привычек нужно избегать, чтобы продлить срок службы этой техники.

Какие действия вредят ноутбуку

Ваш ноутбук портится, когда вы работаете на нем, держа его на одеяле или на ногах. В результате таких действий тепло не рассеивается через корпус, что вскоре приведет к блокированию вентиляционных отверстий и перегреву техники.

Когда вы закрываете решетку вентилятора чашкой, книгами или любыми другими вещами, это, несомненно, тоже приводит к перегреву и может сламать ваш ноубук.

В случае если в один момент на вашем ноутбуке открыто немало программ и вкладок, он тоже медленно ломается. Поскольку процессор в это время работает на максимум, это тоже приводит к перегреву.

Когда ваш ноубук заряжается, а вы решили, что самое время взяться за работу, посмотреть фильм или послушать музыку, это тоже негативно влияет на его состояние и может сламать его. Такие действия приводят не только к перегреву, но и к тому, что портится аккумулятор ноутбука.

Не полезно также, чтобы ноутбук заряжался непрерывно. Вам нужно отсоединять его от зарядного устройства, как только батарея стала полной. Ведь постоянное держание "на проводе" не дает батарее выйти из напряженного состояния.

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