Герань родом из Южной Африки. Поэтому они любят тёплые и солнечные условия. Если вы поставите их в светлом, солнечном месте, вам удастся вырастить пышную герань. И не волнуйтесь о горящем полуденном солнце; даже такую ​​жару герань переносит.

Герань тоже очень хорошо растет в светлом полузатененном месте. Только полная тень им не подходит. Если у вас балкон, выходящий на север, вам стоит поискать другого пожилого спутника.

Не высаживайте герань весной слишком рано. Пожалуй, лучше всего – середина мая. Эти иначе прочные растения реагируют на температуру ниже пяти градусов, останавливаясь в росте, и мороз будет стоить им жизни. Также следует оградить герань от непрерывного дождя.