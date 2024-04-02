С красивой геранью все лучше; особенно летом, когда обильно цветущие балконы выманивают нас на улицу. Вы можете подумать, что ухаживать за ними – это много труда, но это не всегда так.

Совет 1: Оптимальное место для герани – теплое и солнечное.

Герань родом из Южной Африки. Поэтому они любят тёплые и солнечные условия. Если вы поставите их в светлом, солнечном месте, вам удастся вырастить пышную герань. И не волнуйтесь о горящем полуденном солнце; даже такую ​​жару герань переносит.

Герань тоже очень хорошо растет в светлом полузатененном месте. Только полная тень им не подходит. Если у вас балкон, выходящий на север, вам стоит поискать другого пожилого спутника.

Не высаживайте герань весной слишком рано. Пожалуй, лучше всего – середина мая. Эти иначе прочные растения реагируют на температуру ниже пяти градусов, останавливаясь в росте, и мороз будет стоить им жизни. Также следует оградить герань от непрерывного дождя.

Что означает солнечный, полутеневой и затененный

  • Солнечно: весь день солнце, без тени
  • Полутененный: рассеянный свет в течение всего дня или не более четырех часов в тени деревьев, домов, ширм и т.д.
  • Тень: на северной стороне построек, под темными навесами и т.д.

Совет 2. Высаживайте растения с достаточным количеством места в качественную почву для горшков.

Мы рекомендуем вам использовать лучшую почву, которую только можете найти, а также относительно глубокие балконные ящики и контейнеры, чтобы вырастить пышную герань. Инвестиция того стоит. Ведь при посадке вы закладываете основу на все лето.

Специальная почва для герани идеально отвечает потребностям растения и настолько хорошо удерживает воду, что поливать нужно реже. Другие рыхлые, структурно стабильные субстраты также формируют хорошее основание для здорового роста .

Кстати, герань растет быстро и активно.

Чтобы хорошо развиваться, им нужно пространство – примерно 20 сантиметров от соседей – это хорошее расстояние.

Расстояние при посадке герани:

• Балконный ящик 60 см: 3 растения, 14–20 литров грунта для горшков
• Балконный ящик 80 см: 4 растения, 18–27 л грунта для горшков
• Балконный ящик 100 см: 4–5 растений, 25–32 литра грунта для горшков
• Горшок диаметром до 20 см: 1 растение, до 4 литров почвы для горшков
• Горшки диаметром более 20 см: 2 или более растений, более 4 литров почвы для горшков

герань

Совет 3: При поливе лучше быть осторожным

Для обильного и непрерывного цветения герань требует регулярного полива . Используйте пальцы, чтобы узнать, нужно ли вам поливать.

Если почва сухая и теплая, ваши растения нуждаются в поливе.

Почему нельзя полагаться на глаза: в отличие от других балконных цветов, герань трудно определить, когда она слишком сухая. Они накапливают жидкость в своих мясистых листьях и толстых стеблях. Поэтому случайная сухость их не беспокоит . Тем не менее, они будут лучше расти и цвести, если поливать их, как только это потребуется.

Не уверены , стоит ли тянуться к воронке? Держите почву более сухой, а не слишком влажной .

Как поливать правильно, чтобы вырастить пышную герань:

• Нет нужды в воде: почва прохладная и влажная
• Идеальное время: почва теплая и сухая
• Наивысший приоритет: почва разрыхляется от края горшка
• Лучше поливать почву между растениями утром или вечером
• Вычислите пол-литра воды на растение
• Слейте лишнюю воду

Совет 4: Удобряйте герань систематически

Скажем четко: подкормка незаменима для здоровой, красивой герани . Они не погибнут только из-за воздуха, но они не будут расти и цвести так, как вы хотите.

Если вы не хотите беспокоиться о подкормке растений летом, посыпьте удобрение с медленным высвобождением в субстрат, когда будете высаживать их. Кроме того, еженедельно смешивайте жидкое удобрение для герани в воду, чтобы удалось вырастить вишну герань.

Забыли удобрение с медленным высвобождением и не хотите использовать жидкое удобрение? Вы всегда можете вдавить палочки удобрения в грунт. Они выделяют питательные вещества до трех месяцев.

3 способа удобрения герани

  • При посадке добавьте в грунт удобрение с медленным высвобождением.
  • еженедельно во время полива используйте жидкие удобрения
  • Раз в квартал вставляйте палочки удобрения в грунт

герань

Совет 5: Поощряйте новые цветы, обрезая их

Во время обрезки срежьте все уже давно расцветшие цветы. Удаляя увядшие цветы, вы стимулируете растения к появлению новых цветов и именно так вам удастся вырастить пышную герань. Чтобы обрезать, возьмите увядший стебель цветка за узел листьев и аккуратно отломите его.

Прямостоячая герань особенно хорошо обрезается, а с повисшей геранью обрезка полумахровых и махровых сортов важнее, чем одноцветковых сортов. Для тех, кто не хочет этого делать, существуют «самоочистительные» разновидности. Ваш садовник с удовольствием проконсультирует вас.

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