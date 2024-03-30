Читайте далі, щоб дізнатися, як легко розмножити гортензії стебловими живцями.
Гортензії - листопадні багаторічні чагарники, які ростуть і цвітуть протягом весняних та літніх місяців.
Живці гортензії можна брати будь-коли, починаючи з пізньої весни після того, як рослина розпустила листя, і до початку осені.
Як виростити нові гортензії з живців?
Деякі експерти рекомендують найкраще брати живці гортензії пізньою весною, коли вони починають розпускати листя і сильно розростатися.
Рекомендується зрізати живці, коли на них не потрапляють прямі сонячні промені, наприклад, вранці/ввечері, і якнайшвидше саджати їх у горщики.
Як визначити правильні живці гортензії?
Більшість експертів рекомендують робити черешок із кількома вузлами листя.
Знайдіть волотку (це стебло гортензії з кількома листами, що гілкуються), на якій немає квіткових бруньок. Тут ви можете побачити листя, що відходить від основного стебла. Далі зверніть увагу на маленькі виступи в місці з'єднання листа зі стеблом, так звані вузли.
Обріжте живці гортензії їх як над вузлом листа, так і під ним - це не має великого значення, якщо в нього посаджено достатню кількість стебла.
Обріжте листя гортензії. На кожному стеблі відщипніть більшу частину нижнього листя, починаючи знизу і просуваючись вгору (добре ближче до стебла, з невеликим потовщенням).
Кожен набір листя гортензії може виявитися дуже важким випробуванням для стебла гортензії, який ще не має коріння, тому залиште кілька останніх листків зверху.
Потім вмочіть рослину гортензії в кореневий гормон.
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