Если вы хотите превратить одну гортензию в несколько, есть инструкции трех различных методов.

Читайте дальше, чтобы узнать, как легко размножить гортензии стеблевыми черенками.

Гортензии — листопадные многолетние кустарники, которые растут и цветут в течение весенних и летних месяцев.

Черенки гортензии можно брать в любое время, начиная с поздней весны после того, как растение распустило листья, и до начала осени.

Как вырастить новые гортензии из черенков?

Некоторые эксперты рекомендуют лучше всего брать черенки гортензии ранней весной, когда они начинают распускать листья и сильно разрастаться.

Рекомендуется срезать черенки, когда на них не попадают прямые солнечные лучи, например, утром/вечером, и как можно скорее сажать их в горшки.

Как определить правильные черенки гортензии?

Большинство экспертов рекомендуют делать черенок с несколькими узлами листьев.

Найдите метелку (это стебель гортензии с несколькими ветвящимися листьями), на которой нет цветочных почек. Здесь вы можете увидеть листья, отходящие от основного стебля. Далее обратите внимание на маленькие выступы в месте соединения листа со стеблем, так называемые «узлы».

Обрежьте черенки гортензии их как над узлом листа, так и под ним - это не имеет большого значения, если в него посажено достаточное количество стебля.

Обрежьте листья гортензии. На каждом стебле отщипните большую часть нижних листьев, начиная снизу и продвигаясь вверх (хорошо ближе к стеблю, с небольшим утолщением).

Каждый набор листьев гортензии может оказаться очень тяжелым испытанием для стебля гортензии, который еще не имеет корней, поэтому оставьте несколько последних листьев сверху.

Затем обмакните растение гортензии в корневой гормон.

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