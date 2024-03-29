Дізнайтеся, як виростити найкращі троянди за допомогою цих практичних порад.

Виявивши трохи турботи та уваги, ви зможете змусити свої троянди цвісти все літо.

Підтримуйте троянди, регулярно годуйте та поливайте, видаляйте зів'ялі квіти та стежте за ознаками появи шкідників та хвороб.

Здоровим стеблам троянд потрібно видалити тільки головку квітки, а слабкі, веретеноподібні, потрібно сильно обрізати, щоб стимулювати нове зростання.

Обрізайте стебла до товщини олівця, навіть якщо це означає видалення майже всієї втечі.

Навесні і восени вирощуйте і мульчуйте троянди добре гноєм, компостом або подрібненою корою, що добре перепрів, але тримайте його на відстані 10 см від стебел троянди.

Вирощуючи, підгодовуйте троянди навесні та знову в середині літа після першого цвітіння.

Для кращого росту та цвітіння використовуйте корм, що містить поташ та магній. Запобігти появі плісняви, регулярно поливаючи, направляючи шланг або лійку біля основи рослин, особливо відразу після посадки і в посушливі періоди.

Вибирайте стійкі до хвороб сорту троянд, щоб уникнути чорної плямистості, плісняви ​​та іржі, хоча теплим і вологим літом можуть уражатися навіть стійкі до хвороб сорту.

Зберіть і видаліть троянди, що опало, щоб знизити ризик повторного зараження, і при необхідності використовуйте фунгіцид.

Перш ніж спокуситись красивою картинкою, подумайте, яка троянда найкраще підійде для вашого саду. Старомодні сорти рідко цвітуть все літо, тоді як сучасні, стійкі до хвороб троянди цвітуть частіше.

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