Узнайте, как вырастить лучшие розы, с помощью этих практических советов.

Проявив немного заботы и внимания, вы сможете заставить свои розы цвести все лето.

Поддерживайте розы, регулярно кормите и поливайте, удаляйте увядшие цветы и следите за признаками появления вредителей и болезней.

Здоровым стеблям роз нужно удалить только головку цветка, а слабые, веретенообразные, нужно сильно обрезать, чтобы стимулировать новый рост.

Обрезайте стебли до толщины карандаша, даже если это означает удаление почти всего побега.

Весной и осенью выращивайте и мульчируйте розы хорошо перепревшим навозом, компостом или измельченной корой, но держите его на расстоянии 10 см от стеблей розы.

Выращивая, подкармливайте розы весной и снова в середине лета после первого цветения.

Для лучшего роста и цветения используйте корм, содержащий поташ и магний. Предотвратите появление плесени, регулярно поливая, направляя шланг или лейку у основания растений, особенно сразу после посадки и в засушливые периоды.

Выбирайте устойчивые к болезням сорта роз, чтобы избежать черной пятнистости, плесени и ржавчины , хотя теплым и влажным летом могут поражаться даже устойчивые к болезням сорта.

Соберите и удалите опавшие листья розы, чтобы снизить риск повторного заражения, и при необходимости используйте фунгицид.

Прежде чем соблазниться красивой картинкой, подумайте, какая роза лучше всего подойдет для вашего сада. Старомодные сорта редко цветут все лето, тогда как современные, устойчивые к болезням розы цветут чаще.

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