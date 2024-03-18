Пионы могут плодоносить медленно, размер и роскошь этих цветов заставляют их ждать.

Популярные благодаря своим пышным срезанным цветам поздней весной или ранним летом, пионы, как и гортензии, не требуют особого ухода, также их несложно выращивать.

Как сажать пионы?

Разместите пионы в таком месте вашего ландшафта, где они смогут оставаться долгое время.

Когда лучше сажать пионы?

Сажайте корни пиона осенью примерно за 6 недель до того, как земля обычно замерзнет. Хотя посадить пионы весной можно, но зацветут они на год позже, чем посаженные осенью.

Где могут расти пионы?

Для своего сада пионов выберите место с хорошо дренированной плодородной почвой, pH от 6,5 до 7 и минимум 6 часами прямого солнечного света в день. Травянистые пионы предпочитают еще больше солнца, но цветение древовидных пионов длится дольше, если они получают тень в послеобеденные часы.

Как правильно обрезать пионы?

Обрезка пионов обычно не требуется, за исключением удаления сухостоя у древовидных пионов весной и обрезки травянистых пионов и видов Ито осенью.

На самом деле, если вы срезаете цветы пиона для букетов , вам следует избегать удаления более половины цветков на каждом растении, так как дополнительная обрезка ослабит его.

После цветения пиона вам также следует срезать увядшие цветочные головки до того, как образуются семена, оставив листву под ними на месте. Это помогает растению сосредоточиться на росте, а не на производстве семян.

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