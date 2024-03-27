Герань легко вирощувати - вона чудово почувається і в горщиках, і у відкритому грунті.

Герань також відомі як пеларгонія - популярні кімнатні рослини, що забезпечують яскравий колір і аромат протягом усього літа.

Вони добре працюють у посадці самостійно або у поєднанні з іншими рослинами, такими як лаванда та немезія.

Деякі види герані чудово підходять для вирощування у підвісних кошиках.

Як виростити герань?

Вирощуйте герань у вологому, але добре дренованому грунті, на відкритому сонці. Наприкінці літа скоротить і зріжте живці, щоб застрахуватися від зимових втрат.

Більшість герані потребують захисту взимку — восени перенесіть горщики до приміщення, щоби гарантувати, що вони знову виростуть наступного року.

Де посадити герань?

Герань можна вирощувати в садовому ґрунті будь-якого типу, але їй підійде нейтральний або лужний ґрунт. Вирощуйте на сонячному місці в контейнерах, навісних кошиках або клумбах.

Якщо ви вирощуєте під склом, захищайте їх від прямих сонячних променів у розпал літа.

Як посадити герань?

При вирощуванні герані в контейнерах вибирайте універсальний компост без торфу з додаванням добрив, що повільно діють. Ефектно виглядають герані у поєднанні з іншими літніми клумбовими рослинами.

Якщо їх посадити в хороший компост і добре поливати, вони витримають посадку впритул до інших ніжних рослин.

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