Герань, также известные как пеларгония — популярные комнатные растения, обеспечивающие яркий цвет и аромат в течение всего лета.
Они хорошо работают в посадке самостоятельно или в сочетании с другими растениями, такими как лаванда и немезия.
Некоторые виды герани прекрасно подходят для выращивания в подвесных корзинах.
Как вырастить герань?
Выращивайте герань во влажной, но хорошо дренированной почве, на открытом солнце. В конце лета сократите и срежьте черенки, чтобы застраховаться от зимних потерь.
Большинство герани нуждаются в защите зимой — осенью перенесите горшки в помещение, чтобы гарантировать, что они снова вырастут в следующем году.
Где посадить герань?
Герань можно выращивать в садовой почве любого типа, но ей подойдет нейтральная или щелочная почва. Выращивайте на солнечном месте в контейнерах, подвесных корзинах или клумбах.
Если вы выращиваете под стеклом, защищайте их от прямых солнечных лучей в разгар лета.
Как посадить герань?
При выращивании герани в контейнерах выбирайте универсальный компост без торфа с добавлением медленнодействующих удобрений. Эффектно смотрятся герани в сочетании с другими летними клумбовыми растениями.
Если их посадить в хороший компост и хорошо поливать, они выдержат посадку вплотную к другим нежным растениям.
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