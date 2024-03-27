Герань легко выращивать - она прекрасно себя чувствует и в горшках, и в открытом грунте.

Герань, также известные как пеларгония — популярные комнатные растения, обеспечивающие яркий цвет и аромат в течение всего лета.

Они хорошо работают в посадке самостоятельно или в сочетании с другими растениями, такими как лаванда и немезия.

Некоторые виды герани прекрасно подходят для выращивания в подвесных корзинах.

Как вырастить герань?

Выращивайте герань во влажной, но хорошо дренированной почве, на открытом солнце. В конце лета сократите и срежьте черенки, чтобы застраховаться от зимних потерь.

Большинство герани нуждаются в защите зимой — осенью перенесите горшки в помещение, чтобы гарантировать, что они снова вырастут в следующем году.

Где посадить герань?

Герань можно выращивать в садовой почве любого типа, но ей подойдет нейтральная или щелочная почва. Выращивайте на солнечном месте в контейнерах, подвесных корзинах или клумбах.

Если вы выращиваете под стеклом, защищайте их от прямых солнечных лучей в разгар лета.

Как посадить герань?

При выращивании герани в контейнерах выбирайте универсальный компост без торфа с добавлением медленнодействующих удобрений. Эффектно смотрятся герани в сочетании с другими летними клумбовыми растениями.

Если их посадить в хороший компост и хорошо поливать, они выдержат посадку вплотную к другим нежным растениям.

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