Известный шеф-повар и ресторатор, постоянный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом для вкусного ужина.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить сочные ребрышки в пикантном соусе.

Также шеф-повар приготовит овощи гриль – и это получилось идеальное сочетание для ужина.

Для маринада на один пласт ребрышек "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

соевый соус - 30 г

мед — 30 г

паприка – 3 г

чеснок гранулированный - 2 г

К ребрышкам "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил запечь овощи. Для этого шеф-повар взял:

брокколи - 0,5 шт;

цветная капуста – о,5 шт.

перец болгарский – 1 шт.

оливковое масло - 30 мл

соль и перец - по вкусу

орегано — 1 ч. л.

базилик сушеный – 1 ч.л.

Сначала готовим маринад, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает соевый соус с медом, паприкой и чесноком. Зачищаем ребрышки от пленок и хорошо смазываем соусом со всех сторон.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво приготовил ребрышки и овощи с помощью мультипечки. Ребра заворачиваем в фольгу и запекаем 2 часа при температуре 130 градусов.

Капусту брокколи и цветную разбираем на соцветия, перец нарезаем на кусочки. Поливаем овощи оливковым маслом, добавляем сушеные орегано и базилик, соль и перец на вкус и запекаем при температуре 200 градусов примерно 7 минут.

Ранее судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как он готовит ребрышки. Для маринада на 2,5 кг ребрышек берем 23 г соли, 50 г растительного масла, перец черный, кориандр, сухой чеснок, паприку копченую, молотый кумин и соус барбекю.

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