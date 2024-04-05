Постоянный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам еще один отличный рецепт картофеля – с сыром и сметанным соусом.

На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить хрустящий картофель, запеченный с сыром.

Для приготовления хрустящей сырной картошки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет только два ингредиента:

картофель (небольшого размера)

сыр (пармезан)

Подавать такой картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обязательно советует со сметанным соусом, для которого нам понадобятся:

сметана

укроп

соль и перец

Картошку нужно очень хорошо помыть и вместе с кожурой отварить. Вареный картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает пополам.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тертый сыр, а на него половинки картофеля срезом вниз, как на видео. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку до золотистости, чтобы сыр хорошо запекся.

Подаем картофель вместе со сметанным соусом: просто смешиваем сметану с мелко нарезанным укропом, добавляем соль и перец по вкусу.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также раскрыл свой секрет идеального картофеля по-селянки. Приблизительно 500 г картофеля вместе с кожурой нарезаем на слайсы, добавляем 1 ч.л. соли, заливаем кипятком и оставляем на 20 мин.

После этого просушиваем картофель и обваливаем его в смеси 50 г крахмала с паприкой, черным и острым перцем. Поливаем растительным маслом и запекаем при 200 градусах примерно 25 мин.

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