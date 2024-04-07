Украинцам рассказали, почему яйца в стране не будут дорожать даже перед Пасхальными праздниками.

Цены на яйца в Украине продолжают снижаться даже в период перед Пасхой, когда обычно они должны повыситься. По данным экспертов, такая "аномалия" возникла по нескольким причинам.

Согласно данным Союза птицеводов, внутреннее потребление яиц в Украине значительно снизилось на миллиард штук в год. Это объясняется не только отъездом многих украинцев за границу из-за войны, а также тем, что потребление курятины выросло на 26 тысяч тонн в прошлом году. Вероятно, украинцы стали меньше употреблять яйца.

Несмотря на активный экспорт, внутренний рынок все еще насыщен этим продуктом. Это может создать проблемы для производителей, особенно если Европа сократит экспорт из Украины около 5 000 тонн в год.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, такое развитие событий может привести к сложностям для экспортеров, поскольку яйца – это определенно специфический продукт, который быстро портится и требует сложных логистических решений. Поэтому, вероятно, даже во время Пасхи в мае цены на яйца не поднимутся, особенно с учетом увеличения предложения от частных хозяйств.

Источник: telegraf

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