У квітні деякі пенсіонери отримають додаткові кошти до своїх пенсійних виплат. Ці доплати до пенсії будуть розраховані на основі підвищення мінімальної заробітної плати, яка вступить в силу з 1 квітня.
Згідно з законодавством, ці категорії пенсіонерів мають отримувати виплати не нижчі 40% від мінімальної зарплати. Так, пенсіонери віком 65 років зі стажем не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків отримають у квітні надбавки до своїх пенсійних виплат. Ці надбавки складатимуть 520 гривень.
Нагадуємо, що з 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 7 100 гривень. Проте перерахунок пенсій для 65-річних пенсіонерів відбувся в березні, спільно з щорічною індексацією.
З 1 березня 65-річні громадяни з повним стажем роботи отримують 2 840 гривень замість 2 680 гривень.
Додатково, з 1 квітня мінімальна зарплата знову підвищиться - до 8 000 гривень. Це призведе до ще одного перерахунку пенсій для цієї категорії пенсіонерів.
Важливо зауважити, що пенсіонери віком 65 років, які продовжують працювати, не отримають перерахунку пенсій з урахуванням актуальної мінімальної зарплати, якщо вони не звільняться від роботи.
У березні була проведена індексація пенсійних виплат, проте не всі пенсіонери отримали підвищені виплати. Рівень індексації також був значно нижчим, ніж у попередні роки. З 1 березня виплати зросли в середньому на 397,07 гривень, а середня сума пенсій встановила межу на рівні 5 792,02 гривень.
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