Размер доплат к пенсии части украинцев составит 520 гривен, в соответствии с повышением минимальной заработной платы с 1 апреля.

В апреле некоторые пенсионеры получат дополнительные средства к своим пенсионным выплатам. Эти доплаты к пенсии будут рассчитаны на основе повышения минимальной заработной платы, которая вступит в силу с 1 апреля.

Согласно законодательству, эти категории пенсионеров должны получать выплаты не ниже 40% минимальной зарплаты. Так, пенсионеры в возрасте 65 лет со стажем не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получат в апреле прибавки к своим пенсионным выплатам. Эти надбавки будут составлять 520 гривен.

Напомним, что с 1 января минимальная заработная плата в Украине выросла до 7 100 гривен. Однако перерасчет пенсий для 65-летних пенсионеров произошел в марте совместно с ежегодной индексацией.

С 1 марта 65-летние граждане с полным стажем работы получают 2840 гривен вместо 2680 гривен.

Дополнительно, с 1 апреля минимальная зарплата снова повысится – до 8 000 гривен. Это приведет к еще одному перерасчету пенсий для этой категории пенсионеров.

Важно отметить, что пенсионеры в возрасте 65 лет, которые продолжают работать, не получат перерасчет пенсий с учетом актуальной минимальной зарплаты, если они не освободятся от работы.

В марте была произведена индексация пенсионных выплат, однако не все пенсионеры получили повышенные выплаты. Уровень индексации также был значительно ниже, чем в предыдущие годы. С 1 марта выплаты выросли в среднем на 397,07 гривен, а средняя сумма пенсий установила предел на уровне 5 792,02 гривен.

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