В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить соус айоли, который дополнит любое блюдо.

По текстуре соус айоли похож на майонез, ведь он также готовится на основе яйца и растительного масла, но на вкус значительно ярче. Победитель "Мастер Шеф" решил добавить не сырой чеснок, а запеченный, поэтому соус получился очень нежным и пикантным.

Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский подчеркнул, что соус айоли подходит ко многим блюдам: к овощам, в частности картофелю фри, к рыбе и морепродуктам, к бургерам, шашлыку, стейкам, блюдам с рисом, а также разнообразным сэндвичам с мясом, овощами или сыром.

Для приготовления соуса айоли победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

чеснок – 12 зубчиков

масло – 230 г

розмарин – 1 веточка

цедра и сок половинки лимона

яйцо – 1 шт.

базилик – 30 г

соль и перец – по вкусу

Готовится соус айоли очень просто. Победитель "Мастер Шеф" почистил чеснок, сложил его в маленькую форму для запекания, залил растительным маслом, чтобы оно полностью его покрыло, добавил веточку розмарина и отправил в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

В чашу отправляем яйцо, базилик, запеченный чеснок, лимонный сок и цедру, растительное масло, добавляем соль и перец по вкусу, перебиваем все погружным блендером – и соус айоли готов.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.