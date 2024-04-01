Простые шаги по выращиванию и посадке лука помогут добиться хорошего урожая в ближайшее время.

Оптимальная температура почвы для посадки лука весной составляет 10–12 °C, а воздуха – 3–5 °C. У нас такие условия бывают уже в апреле, что позволяет посеять лук семенами в грунт.

Севок также можно посадить и в мае. В обоих случаях есть возможность вырастить крупные луковицы. Для тех, кто нуждается только в зелени, можно смело сажать севок вплоть до второй половины августа, так как лук быстро вырастает.

Для выращивания лука следует выбрать солнечное место, не затененное деревьями и другими растениями. За две недели до планируемой посадки необходимо разложить на грядке компост или перепревший навоз в количестве 5 кг на 1 м², добавив также по 1 кг древесной золы на 1 м².

За 2–3 дня до посева следует разрыхлить почву вилами на глубину 10–12 см, обильно пролить теплой водой, а затем накрыть грядку пленкой. Непосредственно перед посадкой необходимо снять укрытие и разровнять грунт граблями, чтобы поверхность была максимально ровной, а почва – рыхлой.

Для проведения бороздок глубиной 3–4 см и расстоянием между рядами 15–20 см удобно использовать длинную планку или доску, чтобы разметить грядку ровно и аккуратно.

Когда появятся всходы, следует аккуратно проредить лук, оставив между растениями как минимум 2–3 см. Примерно через три недели, когда у лука вырастет 3–4 пера, провести еще одно прореживание так, чтобы дистанция между растениями была не менее 7 см. Это поможет сформировать крупные луковицы. Если планируется выращивать только зелень, второе прореживание можно пропустить.

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