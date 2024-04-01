У обладателей участков, частично находящихся в лесу или смежных с ним, больше шансов на успех. На садовом участке чаще всего удается вырастить шампиньоны, дождевики и зонтики пестрые. Реже — маслята, боровики, подосиновики, подберезовики и лисички.

Некоторые дачники используют простой метод: выкапывают слой земли вокруг найденного гриба и переносят его на свой участок. Однако данный метод не стоит принимать в серьез, так как это вмешательство в экосистему леса.

Вместо этого вы можете использовать два простых и экологичных способа для выращивания грибов на садовом участке.

Оптимальный период — с мая по сентябрь, когда почва уже достаточно прогрета и нет угрозы заморозков. Если вы будете использовать раствор из старых экземпляров для посадки, можно делать это несколько раз в течение сезона, так как разные виды грибов появляются в разное время с лета до осени.

Важно, чтобы на вашем участке росло как минимум одно-два вида лесных деревьев, такие как сосна, береза, дуб, осина или граб. Грибы лучше всего вырастают в затененных местах, где нет прямых солнечных лучей, в радиусе не менее 0,5 м от стволов деревьев.

Найдите старые, перезревшие грибы, в которых уже начали созревать необходимые споры. Для раствора вам понадобится не менее 5 штук. Измельчите шляпки грибов в мясорубке или блендере и залейте полученную кашицу водой. Дайте смеси настояться в течение суток и щедро полейте землю под деревьями этим раствором.

Вы можете приобрести пакетики с мицелием разных грибов в магазинах. Снимите верхний слой грунта вокруг дерева, насыпьте 2–3 см компоста, разложите грибницу поверх него и накройте её вернувшимся грунтом. Затем разведите 50 г сахара в 10-литровом ведре воды и полейте получившуюся грядку. Необходимо вылить 20–30 литров такого раствора под каждое дерево, используя лейку, чтобы не повредить грибницу.

Главное в уходе — следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания. Поэтому регулярно и обильно поливайте делянку, особенно в жаркую погоду — дважды или трижды в день. Осенью, когда температура опускается ниже 10 градусов тепла, укройте грибную полянку еловым лапником, опавшей листвой или опилками слоем в 10 см.

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